INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sepak Terjang Widjojo Soejono dari Bintara Jadi Jenderal TNI

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:03 WIB
Sepak Terjang Widjojo Soejono dari Bintara Jadi Jenderal TNI
Widjojo Soejono (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono, sosok yang mencapai puncak kariernya sebagai Kepala Staf Kopkamtib pada 1980 sebelum akhirnya pensiun pada 1982. Karier militer Widjojo dipupuk dari bawah ketika dirinya menjadi seorang bintara.

Kala itu, Widjojo Soejono menjalani pendidikan perwira tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA). Pria Kelahiran 9 Mei 1928 itu merupakan putra bungsu dari 15 bersaudara dari pasangan Martodidjojo dan Roesmirah.

Prestasi yang cemerlang membuat Widjojo dikirim ke Bogor untuk bisa mengikuti pendidikan Perwira PETA. Setelah PETA dibubarkan, ia kemudian bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Kota Surabaya.

Ketika mulai aktif di militer, Widjojo Soejono akhirnya mendapat pangkat Kapten ketika menjabat sebagai Perwira Staf Resimen 33 Divisi VI/Narotama. Sejumlah jabatan diembannya kala itu, Kepala Staf Batalyon 29, Wakil Komandan Batalyon Infanteri 511, dan Komandan Batalyon Infanteri 505/Brawijaya.

Pria asal Tulungagung itu akhirnya mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor usai bertugas sebagai Komandan Batalyon Infanteri 514 tepatnya pada 1955. Kemudian, Widjojo Soejono mendapat tugas untuk belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada 1957, dan mengajar taktik sebagai guru di Pusat Infanteri di 1959.

Halaman:
1 2 3
      
