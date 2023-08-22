Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gara-Gara Menagih Utang Rp140 Ribu, Pria Ini Dibunuh

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |00:07 WIB
Gara-Gara Menagih Utang Rp140 Ribu, Pria Ini Dibunuh
Pelaku penusukan penagih utang Rp140 ribu ditangkap polisi (Foto: MPI)
OKI - Seorang pria di Kabupaten Ogan Kemering Ilir (OKI), Tino Karno (30), mereggang nyawa setelah ditusuk menggunakan pisau saat menagih utang Rp140 ribu, oleh tersangka MY (40).

Kapolres OKI, AKBP Dili Yanto, melalui Kasat Reskrim, AKP Jatrat Tunggal RWP, mengatakan peristiwa penusukan terhadap pria bernama Tino itu terjadi di Desa Tanjung Alai, Kecamatan SP Padang, Selasa (15/8/2023) sekitar pukul 07.00 WIB.

"Berawal saat korban menemui tersangka untuk menagih utang. tersangka MY ini memiliki utang dengan ayah korban sebesar Rp140 ribu," katanya, Senin, 21 Agustus 2023.

Setelah keduanya bertemu, MY hanya memberikan uang Rp50 ribu dan sisanya akan dibayarkan keesokan harinya sesuai kesepakatan dengan ayah korban.

"Tapi korban tiba-tiba langsung memukul wajah pelaku dan melemparnya dengan helm," katanya.

Kesal dengan perbuatan korban, MY kemudian mencoba melawan, dan mencabut pisau yang memang dibawanya di pinggang. Melihat MYmenggunakan senjata tajam korban mencoba mundur namun terjatuh.

"Saat itu pelaku langsung menusuk dada korban tiga kali hingga membuatnya tewas bersimbah darah. Setelahnya pelaku melarikan diri," katanya.

