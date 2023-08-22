Waspada! Gelombang Tinggi Potensi Terjang Perairan Selatan DIY

YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut masih ada potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari ini, Selasa (22/8/2023).

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara *2.5 – 4.0 m atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari cerah berawan. Siang – sore hari bakal cerah berawan. Malam hari berawan dan Rabu 23 Agustus 2023 dini hari akan cerah berawan.

Suhu udara berkisar 19 - 29 °C dengan kelembapan udara 70 - 96 %. Angin bertiup Dari Timur Laut - Selatan dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Arief Setyadi )