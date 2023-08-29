Gerobak Perindo Dorong Pedagang UMKM Naik Kelas

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo serahkan bantuan gerobak Perindo ke pedagang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Foto: Instagram Hary Tanoesoedibjo)

PALANGKARAYA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo sangat antusias saat membagikan gerobak Perindo kepada pedagang kecil di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Minggu 27 Agustus 2023.

Seperti yang kerap ditegaskan Hary Tanoe, Partai Perindo fokus untuk membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk pedagang atau UMKM.

“Memberikan Gerobak Perindo kepada Pedagang Siomay Pak Muid dan Pedagang Bakso Pak Suroto. Mudah-mudahan dengan gerobak baru ini dagangan meningkat pesat,” ujar Hary Tanoe seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Selasa (29/08/2023).

Contoh di Banjarmasin, ada pedagang Soto Banjar di mana penjualannya bisa naik 10 kali lipat. Hary Tanoe mengisahkan, pedagang tersebut bernama Suryatin Nur.

“Saya masih ingat. Dagangannya itu satu hari bisa jual 400 mangkok, harganya Rp25 ribu per mangkok. Sama dengan Rp10 juta sehari, untungnya Rp5 juta sehari,” ujarnya.

Sebulan, Suryatin Nur meraup keuntungan Rp150 juta. “Nah, ya bapak-bapak ini mudah-mudahan bisa seperti itu. Rezekinya naik, sejahtera, naik kelas, tapi jangan lupa sama orang kecil,” katanya.

(Arief Setyadi )