Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gerobak Perindo Dorong Pedagang UMKM Naik Kelas

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:50 WIB
Gerobak Perindo Dorong Pedagang UMKM Naik Kelas
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo serahkan bantuan gerobak Perindo ke pedagang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Foto: Instagram Hary Tanoesoedibjo)
A
A
A

PALANGKARAYA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo sangat antusias saat membagikan gerobak Perindo kepada pedagang kecil di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Minggu 27 Agustus 2023.

Seperti yang kerap ditegaskan Hary Tanoe, Partai Perindo fokus untuk membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk pedagang atau UMKM.

“Memberikan Gerobak Perindo kepada Pedagang Siomay Pak Muid dan Pedagang Bakso Pak Suroto. Mudah-mudahan dengan gerobak baru ini dagangan meningkat pesat,” ujar Hary Tanoe seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Selasa (29/08/2023).

Contoh di Banjarmasin, ada pedagang Soto Banjar di mana penjualannya bisa naik 10 kali lipat. Hary Tanoe mengisahkan, pedagang tersebut bernama Suryatin Nur.

“Saya masih ingat. Dagangannya itu satu hari bisa jual 400 mangkok, harganya Rp25 ribu per mangkok. Sama dengan Rp10 juta sehari, untungnya Rp5 juta sehari,” ujarnya.

Sebulan, Suryatin Nur meraup keuntungan Rp150 juta. “Nah, ya bapak-bapak ini mudah-mudahan bisa seperti itu. Rezekinya naik, sejahtera, naik kelas, tapi jangan lupa sama orang kecil,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement