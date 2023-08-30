Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sepak Terjang 2 Stafsus KSAD Jenderal Dudung yang Dimutasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:03 WIB
Sepak Terjang 2 Stafsus KSAD Jenderal Dudung yang Dimutasi
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman (Foto: Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi pada akhir Agustus 2023. Dari sekian perwira tinggi yang dimutasi, ada dua staf khusus KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Keduanya diketahui sudah memasuki usia pensiun dan sebentar lagi akan meninggalkan TNI AD sebagaimana dikutip dari Sindonews. Mereka adalah Mayjen TNI Prantara Santosa dan Mayjen TNI Bambang Supardi.

Berikut profilnya:

1. Mayjen TNI Prantara Santosa

Mayjen TNI Prantara Santosa merupakan jebolan Akmil 1988 yang memasuki pensiun. Pria kelahiran 8 September 1965 ini telah menjadi Staf Khusus KSAD sejak 2022.

Pria asal Yogyakarta sebelumnya bertugas sebagai Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia di tahun 2021, dan Kepala Pusat Sejarah TNI pada 2019. Kemudian, menjadi Stafsus KSAD.

Prantara juga pernah isi posisi lain seperti Komandan Korem 073/Makutarama di 2015, Dirbin Fungintel Pusintelad pada 2013, hingga Kapendam VI/Mulawarman pada 2011.

2. Mayjen TNI Bambang Supardi

Mayjen TNI Bambang Supardi pada September 2023 usianya genap 58 tahun yang artinya memasuki usia pensiun perwira TNI. Ia merupakan kelahiran September 1965.

Halaman:
1 2
      
