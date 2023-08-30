Miris! Siswi SMP di Lampung Dicabuli Dua Temannya di Kamar Mandi

LAMPUNG – Seorang siswi SMP di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dicabuli oleh dua orang temannya, di kamar mandi kawasan bendungan secara bergantian, ironisnya korban dan para pelaku sama-sama masih di bawah umur.

Aksi pencabulan terjadi di sebuah kamar mandi di Kawasan Bendungan Telaga Lumut Wangi, tepatnya di Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Seorang siswi berusia 14 tahun dicabuli oleh dua orang temannya yang juga masih berusia di bawah umur, insiden memilukan ini terjadi pada 26 Agustus 2023 lalu, saat korban di jemput oleh dua orang pelaku di rumahnya lalu di ajak ke salah satu bendungan dengan menggunakan sepeda motor, dengan dalih untuk bermain.

Setibanya di kawasan bendungan di saat kondisi sepi, korban di bawa ke kamar mandi lalu di paksa menuruti nafsu bejat para pelaku, secara bergantian.

Kejadian tersebut langsung dilaporkan keluarga korban ke pihak kepolisian, usai menerima laporan polisi langsung mengamankan dua orang pelaku pencabulan berinisial MZ dan DN yang masih berusia 14 hingga 15 tahun.