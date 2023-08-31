Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Teroris KKB Bocor Sabolim Serang Pendulangan Emas, Dua Warga Tewas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |05:56 WIB
4 Fakta Teroris KKB Bocor Sabolim Serang Pendulangan Emas, Dua Warga Tewas
Teroris KKB serang kamp pendulang emas
PAPUA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Bocor Sobolim melakukan penyerangan ke kamp pendulangan emas di Kali Merah, Distrik Awibon Korowai perbatasan Kabupaten Yahukimo-Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Dua Warga Setempat Tewas

Dalam penyerangan oleh KKB Papua pimpinan Bocor Sobolim tersebut, ada 2 pekerja yang tewas dan 5 warga lainnya luka parah. Bocor Sobolim sebelumnya tewas beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan, dua warga Kabupaten Pegunungan Bintang tewas akibat diserang KKB teroris.

Selain itu, ada lima orang luka, yakni OB (45), JM (49), JFB (21), AL (29) dan R (56). Mereka dievakuasi ke Kabupaten Boven Digoel. Benny menuturkan kedua korban sipil itu yang diklaim Sebby Sambom sebagai anggota Polri untuk membenarkan aksi penyerangan yang dilakukan KKB Papua.

2. Polisi Bantah Ada Anggotanya Jadi Korban

Polda Papua membantah ada anggotanya yang dieksekusi dalam serangan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) atau teroris KKB ke kamp pendulangan emas di Kali Merah, Distrik Awibon Korowai perbatasan Kabupaten Yahukimo-Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

"Dapat kami pastikan bahwa dari tujuh korban serangan, dua yang tewas adalah masyarakat sipil dan bukan anggota kepolisian sepertinya yang disebutkan," kata Benny dalam keterangannya yang diterima awak media, Rabu (30/8/2023).

Topik Artikel :
Polda Papua papua KKB
