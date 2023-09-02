Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Realisasi Investasi Daerah Terus Tumbuh, Pemkab Muara Enim Raih Indonesia Awards 2023

Imam Rachmawan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |12:10 WIB
Realisasi Investasi Daerah Terus Tumbuh, Pemkab Muara Enim Raih Indonesia Awards 2023
PJ Bupati Muara Enim Ahmad Usmarni Kaffah menerima penghargaan kategori Special Recognition of Outstanding Initiative dalam ajang Indonesia Awards 2023. (Foto: iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Awards 2023 dalam kategori Special Recognition of Outstanding Initiative. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada PJ Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2023).

Sebagai informasi, Indonesia Awards 2023 adalah sebuah ajang penghargaan prestise yang diberikan kepada para insan pemberitaan, olahraga, pemerintahan, dan hiburan Indonesia atas prestasi, dedikasi, serta kontribusi yang telah ditorehkan. Selain itu, malam puncak Indonesia Awards 2023 juga turut menjadi saksi peluncuran iNews Media Group.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo berharap, iNews Media Group dapat menjadi pendamping yang baik untuk masyarakat Indonesia.

“Mudah-mudahan iNews Media Group bisa menjadi pendamping yang baik untuk masyarakat Indonesia dalam menyajikan news, dalam berbagai bentuk,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo turut mengucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan.

"Saya mengucapkan selamat kepada penerima Indonesia Awards 2023 dan iNews Media Group saya luncurkan hari ini,” ucap Presiden Joko Widodo.

Para penerima penghargaan Indonesia Awards. (Foto: iNews Media Group)

Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Ahmad Usmarwi Kaffah menjelaskan mengenai capaian realisasi investasi dari Kabupaten Muara Enim yang terus tumbuh.

“Kabupaten Muara Enim adalah kabupaten yang salah satu pencapaian tertinggi di dalam investasi, di mana Rp13,5 triliun terdiri dari penanaman modal asing, sisanya Rp2,6 triliun itu penanaman modal dalam negeri. Menjadikan Kabupaten Muara Enim jadi kota tertinggi di Sumatera Selatan dalam konteks investasi. Inovasi kita banyak hal, namun kita fokus di sektor pertambangan, UMKM, dan untuk tahun ini pertanian pertanian,” katanya.

Tidak lupa, dia mengucapkan terima kasih kepada iNews Media Group karena telah memberi apresiasi.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190251//cendol_pandan_corp_mengumumkan_peluncuran_cendol_keliling-7gwJ_large.jpeg
Cendol Pandan Corp Kenalkan Cendol Keliling Mulai Januari 2026, Ada Program Kemitraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190206//galon_guna_ulang_le_minerale-G7iA_large.jpg
Lakukan Investigasi Kembali, KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190178//pajak_restoran_berubah_jadi_pbjt_makanan_dan_minuman-mlLu_large.jpg
Pajak Restoran Jadi PBJT Makanan dan Minuman, Bagaimana Aturannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement