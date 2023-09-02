Realisasi Investasi Daerah Terus Tumbuh, Pemkab Muara Enim Raih Indonesia Awards 2023

PJ Bupati Muara Enim Ahmad Usmarni Kaffah menerima penghargaan kategori Special Recognition of Outstanding Initiative dalam ajang Indonesia Awards 2023. (Foto: iNews Media Group)

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Awards 2023 dalam kategori Special Recognition of Outstanding Initiative. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada PJ Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2023).

Sebagai informasi, Indonesia Awards 2023 adalah sebuah ajang penghargaan prestise yang diberikan kepada para insan pemberitaan, olahraga, pemerintahan, dan hiburan Indonesia atas prestasi, dedikasi, serta kontribusi yang telah ditorehkan. Selain itu, malam puncak Indonesia Awards 2023 juga turut menjadi saksi peluncuran iNews Media Group.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo berharap, iNews Media Group dapat menjadi pendamping yang baik untuk masyarakat Indonesia.

“Mudah-mudahan iNews Media Group bisa menjadi pendamping yang baik untuk masyarakat Indonesia dalam menyajikan news, dalam berbagai bentuk,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo turut mengucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan.

"Saya mengucapkan selamat kepada penerima Indonesia Awards 2023 dan iNews Media Group saya luncurkan hari ini,” ucap Presiden Joko Widodo.

Para penerima penghargaan Indonesia Awards. (Foto: iNews Media Group)

Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Ahmad Usmarwi Kaffah menjelaskan mengenai capaian realisasi investasi dari Kabupaten Muara Enim yang terus tumbuh.

“Kabupaten Muara Enim adalah kabupaten yang salah satu pencapaian tertinggi di dalam investasi, di mana Rp13,5 triliun terdiri dari penanaman modal asing, sisanya Rp2,6 triliun itu penanaman modal dalam negeri. Menjadikan Kabupaten Muara Enim jadi kota tertinggi di Sumatera Selatan dalam konteks investasi. Inovasi kita banyak hal, namun kita fokus di sektor pertambangan, UMKM, dan untuk tahun ini pertanian pertanian,” katanya.

Tidak lupa, dia mengucapkan terima kasih kepada iNews Media Group karena telah memberi apresiasi.