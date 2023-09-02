Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Jenderal Bintang 3 Ida Bagus Purwalaksana, Emban Sejumlah Jabatan Strategis di Kemenhan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |06:21 WIB
Sosok Jenderal Bintang 3 Ida Bagus Purwalaksana, Emban Sejumlah Jabatan Strategis di Kemenhan
Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana (Dok Kemenhan)
A
A
A

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana merupakan salah satu purnawirawan dengan karier cemerlang sepanjang kiprahnya di militer Indonesia.

Sejumlah jabatan di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pernah diduduki oleh Ida Bagus Purwalaksana. Mulai dari Karo TU Setjen Kemhan, Kabadiklat Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, dan Irjen Kemhan. Kariernya di Kemenhan ini menunjukkan kualitasnya di lembaga pertahanan Indonesia tersebut.

Ida Bagus Purwalaksana lahir pada 5 Februari 1964, di Cimahi, Jawa Barat. Ia terjun ke militer setelah lulus dari Akmil pada 1987.

Selain Akademi Militer, Ida mampu terus melanjutkan pendidikannya hingga Lemhannas. Hal ini membuat menjadi sosok yang pantas untuk menyandang pangkat jenderal bintang dua.

Karier awalnya di militer dihabiskan sebagai Pama Brigif Linud 17/Kostrad. Dia juga tercatat pernah bertugas sebagai Danton Yonif Linud 328/Dirgahayu Kostrad, dan Danki Yonif Linud 328/Dirgahayu Kostrad.

Sebelum akhirnya dipindahkan ke satuan Kopassus untuk menjadi Danunit Yon 11 Grup 1. Selain itu, Ida juga pernah menjabat sebagai Dantim Yon 11 Grup 1, Danden Yon 11 Grup 1, Kasi 4/Log Grup 1 di satuan Baret Merah.

Dalam Grup 1/Kopassus inilah Ida mendapatkan pangkat Mayor, tepatnya ketika menjabat sebagai Wadanyon 11. Hingga pada tahun 2000 dirinya kembali dipindahkan ke Kostrad untuk menjadi Pabandya Ren Ops.

Setahun kemudian, Ida kembali mendapat tugas baru untuk menjadi Danyonif Linud 328/Dirgahayu. Dari sini pangkatnya naik menjadi letnan kolonel.

Ketika berpangkat letnan kolonel, Ida tercatat pernah menjabat sebagai Dandim 0419/Tanjung Jabung/Korem 042 Gapu, Waasops Kodam XII/Tanjungpura, dan Kasbrigif Linud 17/Kujang I Kostrad.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
tni Jenderal TNI
