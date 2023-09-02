Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Pengendara Ojol Ditemukan Tewas Mengambang di Kali Adem Penjaringan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |00:01 WIB
Heboh! Pengendara Ojol Ditemukan Tewas Mengambang di Kali Adem Penjaringan
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Sesosok mayat ditemukan mengapung di aliran Kali Adem, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (1/9/2023) sore. Penemuan ini pun sempat menghebohkan warga sekitar dan viral di media sosial.

Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat bahwa jenazah korban masih dalam kondisi mengenakan pakaian. Korban yang berambut pendek memakai jaket hitam dan celana jins hitam di bagian bawahnya.

 BACA JUGA:

Terlihat pula keberadaan jenazah korban dikelilingi sampah-sampah plastik yang ada di kali tersebut. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, Kompol Harry Gasgari mengatakan penemuan mayat ini ditemukan sekitar pukul 15.50 WIB.

"Korban ditemukan sekitar pukul 15.50 WIB sore tadi. Korban yang diketahui berinisial A (35) ditemukan dalam kondisi tubuh tertelungkup di atas permukaan air," Kata Harry saat dikonfirmasi pada Jumat (1/9/2023).

 BACA JUGA:

Menurut Harry, jenazah pengendara ojek online itu awalnya ditemukan oleh warga yang sedang melintas. Warga melihat jenazah korban mengambang di kali dan melaporkannya kepada aparat Polsek Metro Penjaringan.

Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan identifikasi. Harry memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan dari tubuh korban. Diduga korban tewas setelah sebelumnya tercebur dengan motornya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
