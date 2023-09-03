Topan Haikui Dekati Taiwan, Ribuan Orang Dievakuasi, Penerbangan Dibatalkan

TAIPEI - Penerbangan domestik dibatalkan dan hampir 4.000 orang dievakuasi ketika Topan Haikui menerjang tenggara Taiwan pada Minggu, (3/9/2023) yang membawa hujan lebat dan angin kencang.

Haikui mendarat di daerah pegunungan dan berpenduduk jarang jauh di tenggara Taiwan pada pertengahan Minggu sore, topan pertama yang langsung melanda Taiwan dalam empat tahun. Kabupaten dan kota di wilayah tersebut membatalkan kelas dan menetapkan hari libur bagi pekerja.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa masyarakat harus menghindari keluar rumah dan tidak mendaki gunung, ke pantai, memancing atau melakukan olahraga air, menurut pernyataan dari kantornya, sebagaimana dilansir Reuters.

Departemen pemadam kebakaran mengatakan dua orang mengalami luka ringan ketika sebuah pohon tumbang menimpa sebuah truk di wilayah timur Hualien. Ada beberapa laporan kerusakan lainnya. Di ibu kota Taipei hanya terjadi hujan sporadis.

Haikui adalah badai yang jauh lebih lemah dibandingkan Topan Saola yang melanda Hong Kong dan provinsi Guangdong di Tiongkok selatan pada Sabtu, (2/9/2023).