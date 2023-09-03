Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tragis! Mobil Truk Patah AS Roda, Sopir Tewas Tertimpa

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:16 WIB
Tragis! Mobil Truk Patah AS Roda, Sopir Tewas Tertimpa
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Ist)
A
A
A

TAPANULI UTARA - Rap Olo Marbagi Hutabarat (43), warga Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, meregang nyawa setelah mobil dump truk yang dikemudikannya patah as roda belakang saat menanjak dan mobil mundur serta terbalik.

Kapolres Taput melalui Kasat Lantas, AKP Dahnial Saragih, membenarkan terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada Kamis 31 Agustus 2023, sekitar Pukul 10.00 WIB, di Dusun Siarang-arang, Kelurahan Partali Toruan Tarutung, tepatnya di pinggiran sungai Situmandi.

AKP Dahnial Saragih menerangkan, saat Rap Olo Marbagi Hutabarat (korban) mengemudikan mobil jenis dump truck bermuatan batu pada jalanan menanjak, as roda belakang mobil truk patah, hingga mobil dump truk mundur.

"Pengemudi (korban) panik dan langsung melompat keluar dari kabin mobil. Pada saat korban melompat, korban terjatuh dan tertimpa mobil dump truck,"ungkap AKP Dahnial Saragih kepada MPI, Minggu (3/9/2023).

Korban, kata AKP Dahnial Saragih, meninggal dunia di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung. Kemudian, jasad korban dibawa ke rumah duka.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sumut kecelakaan maut kecelakaan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement