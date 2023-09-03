Tragis! Mobil Truk Patah AS Roda, Sopir Tewas Tertimpa

TAPANULI UTARA - Rap Olo Marbagi Hutabarat (43), warga Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, meregang nyawa setelah mobil dump truk yang dikemudikannya patah as roda belakang saat menanjak dan mobil mundur serta terbalik.

Kapolres Taput melalui Kasat Lantas, AKP Dahnial Saragih, membenarkan terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada Kamis 31 Agustus 2023, sekitar Pukul 10.00 WIB, di Dusun Siarang-arang, Kelurahan Partali Toruan Tarutung, tepatnya di pinggiran sungai Situmandi.

AKP Dahnial Saragih menerangkan, saat Rap Olo Marbagi Hutabarat (korban) mengemudikan mobil jenis dump truck bermuatan batu pada jalanan menanjak, as roda belakang mobil truk patah, hingga mobil dump truk mundur.

"Pengemudi (korban) panik dan langsung melompat keluar dari kabin mobil. Pada saat korban melompat, korban terjatuh dan tertimpa mobil dump truck,"ungkap AKP Dahnial Saragih kepada MPI, Minggu (3/9/2023).

Korban, kata AKP Dahnial Saragih, meninggal dunia di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung. Kemudian, jasad korban dibawa ke rumah duka.

