Dugaan Pelecehan Seksual di Angkot, Polresta Bogor Imbau Korban Melapor

BOGOR - Polisi bakal jemput bola terkait viralnya wanita penumpang angkot yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual di Kota Bogor. Hal itu untuk mengetahui kronologi kejadian tersebut.

"Untuk sementara ini berdasarkan dari rekaman video, kita sampaikan untuk keterangan pasti kita harus mendapatkan keterangan dari siapa, dilaporkan secara resmi atau kita akan jemput bola. Bagaimana kronologi, berdasarkan pada potongan cerita dari medsos itu beritanya kita belum mendapatkan," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Sejauh ini, korban belum melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi. Apabila terdapat unsur pidana, polisi akan segera menindaklanjuti.

"Belum ada (laporan). Siapapun, sama seperti beredar viral sajam, kita jemput bola. Pun demikian informasi terkait saat ini viral, kita jemput bola apa yang jadi dasar aduan tersebut Kalau itu ada dugaan tindak pidana, tentu kita akan tindaklanjuti," tuturnya.

Di samping itu, Rizka menambahkan, pihaknya meminta bagi korban yang mengalami tindakan tersebut untuk segera melapor. Hal itu membantu polisi untuk segera mengungkap dan menangkap terduga pelaku.