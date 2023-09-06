Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Imbas Kebakaran Gunung Arjuno, Wisata Pemandian Air Panas Cangar Ditutup

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |00:04 WIB
Imbas Kebakaran Gunung Arjuno, Wisata Pemandian Air Panas Cangar Ditutup
Imbas kebakaran Gunung Arjuno, tempat wisata pemandian Cangar ditutup.(Ilustrasi/Ist)
KOTA BATU - Wisata pemandian air panas Cangar resmi ditutup imbas kebakaran hutan di Gunung Arjuno. Penutupan dilakukan sejak Senin (4/9/2023) usai kebakaran meluas hingga kawasan Cangar.

"Sudah ditutup sejak Senin kemarin (4/9/2023) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan karena kebakaran sudah di atas Cangar dan terlihat," ucap Kasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan UPT Tahura Raden Soerjo, Sadrah Devi dikonfirmasi pada Selasa (5/9/2023).

Menurutnya, penutupan ini karena abu dari api sudah masuk ke Cangar. Hal ini disebutnya membahayakan kesehatan bagi wisatawan.

"Sebagai antisipasi kami lakukan penutupan. Abu-abunya dari kebakaran sudah sampai masuk ke Cangar juga, jadi membahayakan pengunjung," ujarnya.

Beberapa objek wisata lain juga ditutup pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, mulai dari aktivitas pendakian ke Gunung Arjuno - Welirang, Gunung Pundak, Bukit Watu Jengger, Bukit Semar, dan Bukit Cendono juga ditutup.

"Kami tutup karena semua tim dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran di Gunung Arjuno," tuturnya.

