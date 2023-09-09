Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hutan di Kaki Gunung Merapi Terbakar, Penyebabnya Masih Misterius

Puji Hartono , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |04:30 WIB
Hutan di Kaki Gunung Merapi Terbakar, Penyebabnya Masih Misterius
Kebakaran hutan kaki Gunung Merapi (Foto: Puji Hartono)
MAGELANG - Kebakaran lahan hutan zona tradisional di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terjadi pada Jumat (9/9/2023) sore. Api akhirnya berhasil dipadamkan, satu jam usai adanya upaya dari tim penanganan Karhutla Kabupaten Magelang.

Dalam video amatir terlihat saat api melalap hutan di kaki Gunung Merapi yang berada di zona tradisonal, Blok Kali Batang, Resort Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung sekitar pukul 15.00 WIB, Jumat sore.

Usai mendapatkan laporan, tim penanganan Karhutla Kabupaten Magelang yang terdiri dari kepolisian, TNI, BPBD relawan serta masyarakat berjibaku memadamkan api agar tidak semakin meluas. Api akhirnya berhasil dipadamkan satu jam setelah petugas berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya.

Menurut Kasi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Satu Magelang, Sutris Haryanta, dari data pihak pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi (PTNGM) luas lahan yang terbakar sekitar 278 meter persegi dan obyek yang terbakar berupa rumput semak dan ilalang.

Sementara itu, kata Kabag Ops Polresta Magelang, Kompol Eko Mardianto, untuk mengantisipasi kebakaran di hutan di wilayah Magelang jajaran petugas gabungan terus melakukan patroli dan pemantauan hutan secara berkala.

Belum diketahui, secara pasti penyebab kebakaran tersebut dan saat ini tim penanganan Karhutla Kabupaten Magelang masih melakukan penyelidikan.

(Arief Setyadi )

      
