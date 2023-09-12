Hary Tanoe Paparkan Misi Bacaleg Partai Perindo

TANGERANG – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) bersilaturahmi dengan 500 pendeta se- Tangerang Raya. Dalam kesempatan itu, HT mengungkapkan bahwa salah satu misi yang diemban para Bacaleg Perindo adalah menyejahterakan rakyat Indonesia dan menjaga persatuan Indonesia.

Hal ini pula, HT menambahkan, yang menjadikan Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memiliki tagline untuk Indonesia Sejahtera.

“Bersilaturahmi dengan pemuka agama, 500 pendeta se-Tangerang Raya. Saya mencoba memaparkan kenapa ada Partai Perindo, motivasi, tujuannya apa saya juga paparkan. Partai Perindo hadir betul-betul ingin melihat Indonesia yang maju secara cepat, penuntasan kemiskinan juga dengan cepat, kesenjangan sosial juga cepat,” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) pada laman Instagram miliknya, Selasa (12/09/2023).

HT menegaskan hal itu hanya bisa dilakukan dengan kebijakan-kebijakan tepat sasaran. “Bila kita bicara kebijakan, maka itu ranah legislatif. Legislatif itu sendiri adalah produk dari partai politik. Kami akan terus bersilaturahmi dengan semua kalangan, karena kita ini satu NKRI. Jadi, kita harus bergaul dan tentunya berkolaborasi dengan semua, tanpa kecuali,”imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, para pendeta yang hadir mendoakan HT agar bisa terus mensejahterakan masyarakat. Tak hanya itu, doa juga ditujukan untuk seluruh bacaleg Perindo agar bisa menjadi perpanjangan suara rakyat dalam membuat kebijakan pro-rakyat.

(Arief Setyadi )