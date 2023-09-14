Advertisement
HOME NEWS JATIM

BPBD Bondowoso: Karhutla di Lereng Gunung Ijen Capai 20 Hektare

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |04:00 WIB
BPBD Bondowoso: Karhutla di Lereng Gunung Ijen Capai 20 Hektare
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
BONDOWOSO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan lereng Gunung Ijen mencapai sekitar 20 hektare.

Kebakaran hutan dan lahan itu terjadi pada pada Selasa 12 September hingga Rabu 13 September 2023 di Petak 102 B dan 103 A wilayah Perhutani Pos 2, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso.

"Iya benar telah terjadi kebakaran menjalar ke utara, dan yang terbakar ada sekitar 20 hektare," kata Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Bondowoso Yuliono dilansir Antaranews, Kamis (14/9/2023).

Dia menjelaskan bahwa vegetasi tumbuhan yang terbakar adalah jenis ilalang kering dan semak belukar. Api mulai padam pada Rabu sekitar pukul 5.00 WIB.

Namun penyebab kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Ijen itu, kata dia, pihak BPBD Bondowoso masih belum mengetahui secara pasti.

"Kemungkinan faktor alam karena hawa panas yang terjadi, kemudian timbul api," kata Yuliono.

