Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kemarau Melanda, Relawan Ganjar Beri Solusi ke Warga Cara Budidaya Ikan

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |09:32 WIB
Kemarau Melanda, Relawan Ganjar Beri Solusi ke Warga Cara Budidaya Ikan
Relawan Ganjar Muda Padjajaran beri solusi ke warga budidaya ikan saat musim kemarau (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Muda Padjajaran (GMP), kelompok sukarelawan Ganjar Pranowo melakukan aksi nyata dengan membantu warga budidaya ikan dengan pemasangan kincir angin di kolam ikan.

Kegiatan tersebut dilakukan di Kampung Wangunwati, Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu 13 September 2023.

Menurut Koordinator Pusat GMP, Randry Adryan Setiawan, pemasangan kincir angin untuk membantu warga sehingga dapat tetap dapat budidaya ikan di musim kemarau. Mengingat, oksigen biasanya berkurang saat kemarau.

“Di musim kemarau ini warga butuh alat yang bisa membantu budi daya ikan, di mana biasanya musim kemarau oksigennya berkurang. Maka, kami memberikan support kincir angin untuk mengantisipasi hal itu,” ujar Randry dalam keterangannya.

GMP juga memberikan bantuan bibit ikan nila dan pakan ikan selain pemberian kincir angin untuk kolam budidaya ikan. “Kami memberikan bibit dan pakan, mereka sangat antusias serta berterima kasih karena GMP sudah menjangkau daerahnya,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement