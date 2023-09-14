Kemarau Melanda, Relawan Ganjar Beri Solusi ke Warga Cara Budidaya Ikan

Relawan Ganjar Muda Padjajaran beri solusi ke warga budidaya ikan saat musim kemarau (Foto: ist)

JAKARTA - Ganjar Muda Padjajaran (GMP), kelompok sukarelawan Ganjar Pranowo melakukan aksi nyata dengan membantu warga budidaya ikan dengan pemasangan kincir angin di kolam ikan.

Kegiatan tersebut dilakukan di Kampung Wangunwati, Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu 13 September 2023.

Menurut Koordinator Pusat GMP, Randry Adryan Setiawan, pemasangan kincir angin untuk membantu warga sehingga dapat tetap dapat budidaya ikan di musim kemarau. Mengingat, oksigen biasanya berkurang saat kemarau.

“Di musim kemarau ini warga butuh alat yang bisa membantu budi daya ikan, di mana biasanya musim kemarau oksigennya berkurang. Maka, kami memberikan support kincir angin untuk mengantisipasi hal itu,” ujar Randry dalam keterangannya.

GMP juga memberikan bantuan bibit ikan nila dan pakan ikan selain pemberian kincir angin untuk kolam budidaya ikan. “Kami memberikan bibit dan pakan, mereka sangat antusias serta berterima kasih karena GMP sudah menjangkau daerahnya,” tuturnya.