Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kacau! Kali Bekasi Tercemar Lagi, Limbah Tidak Hilang Sudah Tiga Hari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |02:30 WIB
Kacau! Kali Bekasi Tercemar Lagi, Limbah Tidak Hilang Sudah Tiga Hari
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Pencemaran limbah di Kali Bekasi kembali terjadi. Akibatnya suplai air bersih dari perusahaan umum daerah (Perumda) Tirta Patriot kepada warga masyarakat kembali terhambat.

Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam mengagakan pencemaran kali ini merupakan pencemaran terparah. Pasalnya sudah tiga hari sejak pertama kali tercemar, aliran kali Bekasi belum menunjukkan tanda-tanda membaik.

“Sampai hari ini yang terakhir itu tiga hari terakhir, limbah itu belum berhenti-berhenti masih hitam, pekat dan bau,” kata Ali kepada wartawan di Bekasi, Jumat (15/9/2023).

Akibat pencemaran ini, kata Ali, terdapat 40.000 warga harus terdampak. Perumda Tirta Patriot pun belum bisa secara maksimal memproduksi air baku dari aliran kali Bekasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175744/dpr_ri-d84W_large.jpg
DPR Soroti Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten, Efeknya Mengerikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/340/3031781/diduga-sungai-tercemar-limbah-ratusan-ikan-mati-dan-warga-di-jambi-kesulitan-air-bersih-GE2R4ERExT.jpg
Diduga Sungai Tercemar Limbah, Ratusan Ikan Mati dan Warga di Jambi Kesulitan Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/519/2936079/tergolong-beracun-dan-berbahaya-limbah-medis-perlu-ditangani-lebih-serius-d8P4rFFy3J.jpeg
Tergolong Beracun dan Berbahaya, Limbah Medis Perlu Ditangani Lebih Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935412/pemerintah-kurangi-emisi-gas-rumah-kaca-lewat-pemanfaatan-limbah-b3-t76wmsBPAY.jpg
Pemerintah Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Lewat Pemanfaatan Limbah B3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/525/2924212/ppli-bilang-pemusnahan-limbah-medis-saat-ini-masih-cemari-lingkungan-SI0zSl4Ew7.jpg
PPLI Bilang Pemusnahan Limbah Medis saat Ini Masih Cemari Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/510/2911930/viral-cairan-limbah-mirip-minyak-genangi-seputaran-tugu-jogja-Uh61yjNXRo.jpg
Viral, Cairan Limbah Mirip Minyak Genangi Seputaran Tugu Jogja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement