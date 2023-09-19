Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dor! KKB Papua Tembak 2 Warga Sipil di Oksibil Pegunungan Bintang, Dievakuasi ke RSUD

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |12:33 WIB
Dor! KKB Papua Tembak 2 Warga Sipil di Oksibil Pegunungan Bintang, Dievakuasi ke RSUD
KKB tembak dua warga Paua (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak dua orang warga sipil di Kampung Mabillabol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pasca pembakaran pasar Serambakon dan kios milik masyarakat pada, Senin 18 September 2023, kemarin.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Johanis Parinussa mengatakan, akibat olah gerombolan KKB atau Kelompok Separatis dan Terorisme (KST) tersebut membuat kedua korban yakni Mama RB nengal luka tembak dibagian betis kiri, serta YK (37) luka tembak dibagian betis kiri.

"Melihat kedua warga yang terkembak, kemudian Aparat keamanan bersama masyarakat lainnya mengevakuasi kedua warga tersebut ke RSUD Pegunungan Bintang untuk mendapat penanganan medis," ujar Johanis dalam keterangannya, Selasa (19/9/2023).

Menindaklanjuti kejadian penembakan kedua warga, kata Yohanis, aparat keamanan TNI Polri berupaya mengejar dan mencari para pelaku penembakan yang merupakan bagian dari gerombolan KST di wilayah Pegunungan Bintang, namun para pelaku berhasil kabur melarikan diri.

"Terkait kejadian penembakan terhadap warga, diduga dilakukan oleh gerombolan KST Bintang Timur yang kerap beroperasi meneror dan mengintimidasi masyarakat di wilayah Oksibil Pegunungan Bintang," tuturnya.

Bahkan, sebelum penembakan terjadi, gerombolan KST melakukan penembakan kepada Aparat keamanan TNI Polri yang lokasinya tidak jauh dari kejadian penembakan warga.

