Gempa M4,2 Guncang Cilacap Jateng

JAKARTA - Gempa bumi M4,2 guncang kawasan Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa (19/9/2023) sekitar pukul 03.12 WIB dini hari tadi.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat getaran gempa berada di kedalaman 10 km. Lokasi pusat getaran gempa berjarak 90 Km arah tenggara Cilacap dengan titik koordinat 8.54 LS dan 109.93 BT.

BMKG belum mendapat laporan dampak gempa bumi di Cilacap ini baik berupa kerusakan maupun korban jiwa.

Lebih lanjut, BMKG menyebut informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data

(Qur'anul Hidayat)