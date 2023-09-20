7 Kekuatan Ekonomi Jerman, dari Bahan Pokok hingga Ekspor Mobil

JAKARTA – Jerman merupakan salah satu negara industri paling maju dan terbesar di dunia. Mulai dari bahan pokok hingga ekspor mobil, Jerman terus meningkatkan kekuatan ekonominya dengan terus berinovasi di banyak bidang.

Sama seperti negara-negara lain, Jerman saat ini sedang mengalami perubahan besar di bidang ekonomi akibat pengaruh iklim yang cukup besar. Namun, Jerman telah siap menghadapi perubahan tersebut dengan model bisnisnya yang menjadi dasar keberhasilan ekonomi mereka.

Berikut ini adalah tujuh kekuatan ekonomi Jerman yang membuat Jerman menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling kuat di Eropa.

1. Salah satu pemasok bahan pokok daging dan susu terbesar di Eropa

Daging dan susu merupakan ekspor utama industri makanan Jerman. Sekira 77 persen bahan pokok tersebut diekspor ke Uni Eropa. Selain itu, Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Swiss menjadi pasar utama untuk pengeksporan daging dan susu.

Namun, di antara kedua bahan pokok tersebut, produk susu Jerman adalah yang paling banyak dinikmati. Hal ini dikarenakan kualitas susu Jerman merupakan salah satu yang terbaik, sehingga banyak konsumen luar negeri yang rela membayar lebih untuk sebuah produk susu buatan Jerman.

Dilansir dari DW, Jerman memproduksi sekira tujuh miliar kilogram susu per tahunnya. Para agen susu Jerman bahkan membuat kantor penjualan di Moskow dan Shanghai untuk memperluas pasar mereka di masa depan.