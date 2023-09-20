Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tank Israel Dicuri dari Pangkalan Militer, Ditemukan di Tempat Pembuangan Rongsok

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |21:30 WIB
Foto: Kepolisian Israel.
YERUSALEM - Sebuah tank dicuri dari pangkalan pelatihan IDF (Pasukan Pertahanan Israel) dekat persimpangan Elikim dan ditemukan kembali di tempat pembuangan barang rongsok di Utara, Polisi Israel mengumumkan pada Rabu, (20/9/2023) pagi.

Tank itu terakhir terlihat di dekat Elikim, sebuah moshav di timur laut Zichron Ya'acov. Namun, titik penemuannya, sebuah tempat pembuangan barang rongsok dekat Nesher di selatan Haifa, berjarak sekira 20 kilometer.

Insiden tersebut, yang pertama kali diberitahukan kepada penegak hukum oleh Kementerian Pertahanan, saat ini sedang diselidiki oleh polisi dan kementerian, demikian dilaporkan Jerusalem Post.

Motivasi pencurian tank tersebut, dan kemudian membawanya ke tempat pembuangan rongsok sejauh 20 kilometer, masih belum diketahui. Dua tersangka dari Utara, satu dari Tiberias dan satu lagi dari Haifa, kemudian ditangkap karena pencurian tersebut.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya gelombang kejahatan dan kekerasan di Israel, yang sebagian besar dipicu oleh senjata ilegal yang dicuri dari pangkalan IDF.

Ini bukan pertama kalinya sebuah tank dicuri. Awal tahun ini, pengunjuk rasa anti-reformasi peradilan mencuri sebuah tank dari situs peringatan yang digunakan dalam Perang Yom Kippur pada 1973.

(Rahman Asmardika)

      
