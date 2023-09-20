Terekam CCTV, Pria Berseragam PNS Nekat Curi HP Siswi

JAMBI - Sebuah video aksi pencurian handphone terjadi di Kota Jambi. Ironisnya, pelaku menggunakan pakaian berseragam layaknya pegawai negeri sipil (PNS) mencuri handphone milik seorang pelajar SMA. Akibatnya, video berdurasi 42 detik tersebut viral di media sosial instagram dan lainnya.

Dari informasi yang didapat, kejadian tersebut terjadi di dekat mini market Glory di kawasan Paal VI, Kotabaru, Kota Jambi. Mulanya terlihat seorang pelajar wanita dengan mengendarai kendaraan bermotor berhenti di mini market tersebut untuk berbelanja.

Tidak berlangsung lama, datang pria yang berseragam mirip pegawai pemerintah berhenti dengan menggunakan motor tanpa ada plat nomor kendaraan bermotor disamping motor korban yang terparkir. Selanjutnya, dengan cepat tangan kiri pria tersebut terlihat langsung mengambil benda handphone dari dasbor motor korban.

Tidak membuang waktu lagi, pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian, pelajar berhijab putih dari SMA di Kota Jambi tersebut keluar dari mini market. Korban yang diketahui berinisial E tersebut baru menyadari handphone milik raib saat akan menyalakan motornya.

Paman korban, Irman saat dihubungi mengatakan kejadian yang menimpa keponakannya terjadi pada Selasa (19/9) pagi kemarin.

"Yang dipakai ponakan itu motor saya. Pas dia mau berangkat sekolah mampir ke toko sebentar, hp nya tinggal di dasbor motor," ujarnya, Rabu (20/9/2023).

Dia menambahkan, kejadian pencurian yang dilakukan pria berseragam PNS tersebut sangat singkat. Bahkan tidak sampai setengah menit HP itu pun lenyap. Akibat kejadian tersebut, Irman mengaku saat ini pihaknya akan melaporkan kejadian pencurian ini kepada pihak kepolisian.