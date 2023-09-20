Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terekam CCTV, Pria Berseragam PNS Nekat Curi HP Siswi

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |20:00 WIB
Terekam CCTV, Pria Berseragam PNS Nekat Curi HP Siswi
Pria berseragam PNS terekam kamera CCTV curi HP (foto: dok ist)
A
A
A

JAMBI - Sebuah video aksi pencurian handphone terjadi di Kota Jambi. Ironisnya, pelaku menggunakan pakaian berseragam layaknya pegawai negeri sipil (PNS) mencuri handphone milik seorang pelajar SMA. Akibatnya, video berdurasi 42 detik tersebut viral di media sosial instagram dan lainnya.

Dari informasi yang didapat, kejadian tersebut terjadi di dekat mini market Glory di kawasan Paal VI, Kotabaru, Kota Jambi. Mulanya terlihat seorang pelajar wanita dengan mengendarai kendaraan bermotor berhenti di mini market tersebut untuk berbelanja.

Tidak berlangsung lama, datang pria yang berseragam mirip pegawai pemerintah berhenti dengan menggunakan motor tanpa ada plat nomor kendaraan bermotor disamping motor korban yang terparkir. Selanjutnya, dengan cepat tangan kiri pria tersebut terlihat langsung mengambil benda handphone dari dasbor motor korban.

Tidak membuang waktu lagi, pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian, pelajar berhijab putih dari SMA di Kota Jambi tersebut keluar dari mini market. Korban yang diketahui berinisial E tersebut baru menyadari handphone milik raib saat akan menyalakan motornya.

Paman korban, Irman saat dihubungi mengatakan kejadian yang menimpa keponakannya terjadi pada Selasa (19/9) pagi kemarin.

"Yang dipakai ponakan itu motor saya. Pas dia mau berangkat sekolah mampir ke toko sebentar, hp nya tinggal di dasbor motor," ujarnya, Rabu (20/9/2023).

Dia menambahkan, kejadian pencurian yang dilakukan pria berseragam PNS tersebut sangat singkat. Bahkan tidak sampai setengah menit HP itu pun lenyap. Akibat kejadian tersebut, Irman mengaku saat ini pihaknya akan melaporkan kejadian pencurian ini kepada pihak kepolisian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pns kasus pencurian Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192729/pencurian-kwpi_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement