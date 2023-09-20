Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Empat Kecamatan di Padang Pariaman Diterjang Banjir Bandang

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |23:14 WIB
PADANG PARIAMAN - Curah hujan yang terjadi pada hari ini membuat empat kecamatan di Padang Pariaman, Sumatra Barat diterjang banjir bandang pada sore tadi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman, Budi Mulya membenarkan kejadian tersebut namun saat ini masih di lapangan untuk melihat kondisi.

“Tadi curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan meningkatnya debit air beberapa sungai. Debit air Sungai yang meningkat diantaranya Sungai Batang Mangoe, Batang Ulakan, Batang Sani dan Batang Anai,” katanya lewat pesan, Rabu (20/9/2023).

Berdasarkan data sementara yang diterima dari BPBD Padang Pariaman, banjir bandang terjadi Kecamatan VII Koto Patamuan, Nagari (desa) Tandikek, Korong (dusun) Lubuak Aro, debit air di lokasi tersebut meningkat menyebabkan empat orang terdampak, tim reaksi cepat telah menuju lokasi, lalu di Korong Pasar Tandikek, di lokasi ini debit sungai meningkat menyebabkan tanggul penahan tanah tergerus.

Banjir bandang berikutnya di Kecamatan VII Koto, Nagari Sungai Sariak, Korong Kampuan Bendang, kejadian banjir bandang menyebabkan delapan orang terjebak.

