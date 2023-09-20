Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Bermodal Suzuki Thunder, Komplotan Penjual BBM Ilegal Raup Untung Rp11 Juta per Bulan

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:03 WIB
Bermodal Suzuki Thunder, Komplotan Penjual BBM Ilegal Raup Untung Rp11 Juta per Bulan
Penjual BBM ilegal diamankan polisi/Foto: Erfan Erlin
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Bermodalkan sepeda motor bertanki besar, Suzuki Thunder, komplotan penjual BBM Subsidi secara ilegal ini mampu meraup untung sebesar Rp 11 juta setiap bulannya. Komplotan yang berjumlah 7 orang ini sudah menjalankan operasinya sejak awal 2023.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP Archey Nevada menuturkan pengungkapan penyelewengan BBM bersubsidi tersebut berkat laporan masyarakat. Di mana masyarakat mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di Jl. Dr Sarjito, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

 BACA JUGA:

"Kasus ini kami ungkap hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 23.30 lalu," ujar dia.

Archey mengatakan, Kamis malam berdasarkan informasi dari Masyarakat, petugas Kepolisian mengamankan tersangka P di J. Dr Sarjito, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Saat itu P sedang mengangkut 3 buah jerigen yang berisi pertalite.

Saat itu P berencana menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut ke toko-toko yang sudah memesan sebelumnya. Anggota Sat Reskrim Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan, kemudian dilakukan penggrebekan di daerah, Sieman.

 BACA JUGA:

"Di tempat tersebut didapati para tersangka yang lain sedang melakukan aktifitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalite," katanya.

Setelah dilakukan pemerisaan diketahui jika aktifitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut sudah berlangsung sejak awal tahun 2023. Dalam sehari bisa membeli sebanyak 800 liter pertalite. Keuntungan yang didapat sebesar Rp2.000 per liter.

Komplotan ini mendapatkan keuntungan bersih dalam satu bulan rata rata Rp11 juta. Untuk karyawan mendapat gaji Rp2 juta, dan uang makan sebesar Rp1.5 juta. Setiap pembelian pertalite memberi Rp2.000/motor.

"Konsumennya sebagian besar Pertamini di wilayah Jogja dan Sleman," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160614/mogok-9Uhd_large.jpg
Kendaraan Mogok Usai Isi Bensin di SPBU Kembangan Jakbar, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160440/spbu-vqct_large.jpg
Dugaan BBM Oplosan, Dua Dispenser Pertalite di SPBU Kembangan Disegel Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160434/mogok_massal-08Zs_large.jpg
Heboh! Motor Mogok Massal Usai Isi Pertalite di SPBU Kembangan, Diduga BBM Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/512/3129774/pengoplos_bbm-8YnZ_large.jpg
Sopir Truk Tangki Ditetapkan Tersangka Pengoplos Pertalite SPBU Klaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/337/3120041/penipuan-mxjt_large.jpg
Polisi Bongkar Peran Para Penyeleweng BBM Bersubsidi di Tuban dan Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/608/3073293/bbm-UACi_large.jpg
Puluhan Kendaraan Mogok, Sejumlah Orang Mengamuk Tuding SPBU Jual BBM Campur Air
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement