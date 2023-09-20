Bermodal Suzuki Thunder, Komplotan Penjual BBM Ilegal Raup Untung Rp11 Juta per Bulan

YOGYAKARTA - Bermodalkan sepeda motor bertanki besar, Suzuki Thunder, komplotan penjual BBM Subsidi secara ilegal ini mampu meraup untung sebesar Rp 11 juta setiap bulannya. Komplotan yang berjumlah 7 orang ini sudah menjalankan operasinya sejak awal 2023.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP Archey Nevada menuturkan pengungkapan penyelewengan BBM bersubsidi tersebut berkat laporan masyarakat. Di mana masyarakat mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di Jl. Dr Sarjito, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

BACA JUGA:

"Kasus ini kami ungkap hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 23.30 lalu," ujar dia.

Archey mengatakan, Kamis malam berdasarkan informasi dari Masyarakat, petugas Kepolisian mengamankan tersangka P di J. Dr Sarjito, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Saat itu P sedang mengangkut 3 buah jerigen yang berisi pertalite.

Saat itu P berencana menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut ke toko-toko yang sudah memesan sebelumnya. Anggota Sat Reskrim Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan, kemudian dilakukan penggrebekan di daerah, Sieman.

BACA JUGA:

"Di tempat tersebut didapati para tersangka yang lain sedang melakukan aktifitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalite," katanya.

Setelah dilakukan pemerisaan diketahui jika aktifitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut sudah berlangsung sejak awal tahun 2023. Dalam sehari bisa membeli sebanyak 800 liter pertalite. Keuntungan yang didapat sebesar Rp2.000 per liter.

Komplotan ini mendapatkan keuntungan bersih dalam satu bulan rata rata Rp11 juta. Untuk karyawan mendapat gaji Rp2 juta, dan uang makan sebesar Rp1.5 juta. Setiap pembelian pertalite memberi Rp2.000/motor.

"Konsumennya sebagian besar Pertamini di wilayah Jogja dan Sleman," tambahnya.