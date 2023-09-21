Warga Gandaria Utara Dapat Bantuan MNC Peduli, Ketua RT: Alhamdulillah

JAKARTA - MNC Peduli memberikan bantuan berupa kursi roda pada lansia bernama Rosmiyati (75) di Jalan Gotong Royong II, RT 06/06, Gandarian Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (21/9/2023) siang. Ketua RT setempat pun menyambut baik kepedulian MNC Peduli itu pada warga dan mendoakan kesuksesan MNC Peduli.

"Alhamdulillah, saya sebagai pengurus wilayah di sini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada MNC Peduli yang telah membantu salah satu warga kami yang kebetulan sakit," ujar Ketua RT 06/06, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jaksel, Yustinus Kristian Yusuf di lokasi, Kamis (21/9/2023).

Menurutnya, kursi roda pemberian MNC Peduli itu sanagat bermanfaat dan membantu warganya. Diharapkan, MNC Peduli juga membantu warganya yang lain, khususnya yang kurang mampu.

"MNC Peduli kami harap terus belerja tuk bantu rakyat, masyarakat yang berkekurangan, terutama masalah sosial yang ada di wilayah kami, masalah kesahatan dan lainnya. Terutama untuk pemeriksaan kesehatan juga kami mohon MNC Peduli peduli pada kami," tukasnya.

BACA JUGA: MNC Peduli Berikan Bantuan Dukung Posyandu Flamboyan Petojo Utara Cegah Stunting

Sebelumnya, Bendahara Umum MNC Peduli, Stien M. Schouten menambahkan, MNC Peduli ke depannya tak bakal berhenti dalam membantu masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat tersebut. Terlebih, MNC Peduli memiliki program-program yang khusus pula membantu masyarakat, khususnya dari segi kesehatan.

"Program MNC Peduli cukup banyak yah, ada dari sisi kesehatan operasi bibir sumbing, ada operasi hernia, katarak, dan penyakit lainnya," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)