Jambi Diguyur Hujan Deras di Tengah Karhutla dan Kekeringan

MUAROJAMBI - Warga Jambi khususnya di Kabupaten Muarojambi melampiaskan kegembiraannya ditengah hujan deras yang terjadi dari Kamis (21/9/2023) pagi hingga siang hari.

Betapa tidak, selama tiga bulan ini warga diterpa musibah kebakaran lahan dan kekeringan ekstrim.

Seperti puluhan anak-anak sekolah di kawasan perkantoran Bupati Muarojambi, mereka terlihat berlari dan bersorak gembira dan bersyukur atas turunnya hujan yang selama ini dinanti-nanti.

Bahkan, saking derasnya hujan di jalan raya dan pemukiman halaman rumah warga terlihat banyak air hujan yang tergenang.

"Kita bersyukur dengan adanya hujan lebat ini, karena akibat kemarau panjang ini banyak sumur warga menjadi kering," ungkap salah seorang warga, Maulana, Kamis (21/9/2023).

Dia juga bersyukur dengan adanya hujan ini tidak ada kabut asap lagi akibat dampak karhutla.