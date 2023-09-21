Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jambi Diguyur Hujan Deras di Tengah Karhutla dan Kekeringan

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:25 WIB
Jambi Diguyur Hujan Deras di Tengah Karhutla dan Kekeringan
Jambi diguyur hujan (Foto: MPI)
A
A
A

 

MUAROJAMBI - Warga Jambi khususnya di Kabupaten Muarojambi melampiaskan kegembiraannya ditengah hujan deras yang terjadi dari Kamis (21/9/2023) pagi hingga siang hari.

Betapa tidak, selama tiga bulan ini warga diterpa musibah kebakaran lahan dan kekeringan ekstrim.

Seperti puluhan anak-anak sekolah di kawasan perkantoran Bupati Muarojambi, mereka terlihat berlari dan bersorak gembira dan bersyukur atas turunnya hujan yang selama ini dinanti-nanti.

Bahkan, saking derasnya hujan di jalan raya dan pemukiman halaman rumah warga terlihat banyak air hujan yang tergenang.

"Kita bersyukur dengan adanya hujan lebat ini, karena akibat kemarau panjang ini banyak sumur warga menjadi kering," ungkap salah seorang warga, Maulana, Kamis (21/9/2023).

Dia juga bersyukur dengan adanya hujan ini tidak ada kabut asap lagi akibat dampak karhutla.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jambi Jambi Diguyur Hujan hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193103/viral-AT86_large.jpg
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982/hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement