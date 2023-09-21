Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Puluhan Warga Gunungkidul Diduga Keracunan, Seorang Bocah Meninggal Dunia

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:41 WIB
Puluhan Warga Gunungkidul Diduga Keracunan, Seorang Bocah Meninggal Dunia
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
GUNUNGKIDUL - Seorang bocah asal Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo Gunungkidul meninggal dunia usai mengalami mual dan muntah-muntah. Bocah ini meninggal diduga mengalami keracunan makanan katering dari acara yang digelar di Balai Kalurahan Jerukwudel.

Selain bocah tersebut, ternyata ada 20 orang juga mengalami diare dan muntah usai menyantap nasi kotak dari katering yang dibagikan dalam acara Pelatihan Enterprenuer UMKM dari Dinas Koperasi UKM DIY yang berlangsung selama 5 hari.

Namun sayang, meskipun sudah ada korban jiwa acara di Balai Kalurahan Jerukwudel masih terus berlangsung. Pihak penyelenggara hanya menghentikan pesanan makanan dari katering yang bersangkutan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Panewu Girisubo, Slamet Winarno ketika dikonfirmasi Kamis (21/9/2023) malam. Winarno mengatakan jika pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan sudah mengambil langkah yang diperlukan.

"Pihak Puskesmas dan Dinkes sudah mengambil langkah,"terangnya.

Winarno menyebut, hari Selasa (19/9/2023) sore kemarin sekira jam 18.00, 20 orang warga menyantap makanan yang dibagikan dalam acara pelatihan Enterprenuer dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Makanan tersebut berasal dari sebuah usaha katering setempat.

Makanan tersebut dibagikan setelah acara hendak selesai. Sehingga ada peserta yang menikmati di lokasi pelatihan namun ada yang membawanya pulang. Dan selang beberapa jam kemudian, atau Selasa malam, mereka mengalami mual dan muntah.

Salah satu yang menyantap makanan tersebut adalah Naira Abelia Azzahra, bocah berumur 10 tahun warga Dusun Dompol Kalurahan Jerukwudel. Selasa malam, usai menyantap makanan katering tersebut Naira mengalami mual dan muntah.

"Menjelang tengah malam, kondisi Naira dianggap membaik usai diberi minyak,"tambahnya.

Hanya saja, Naira kembali mual dan muntah keesokan harinya. Karena kondisinya tidak berangsur membaik, Rabu (20/9/2023) siang sekira jam 12.00, bocah tersebut dibawa ke UGD Puskesmas girisubo. Petugas Puskesmas langsung memberikan perawatan intensif

Dan setelah dilakukan perawatan di IGD, pasien disarankan untuk dirujuk ke RS terdekat yaitu RS Maguhan Husada Pracimantoro Jawa Tengah. Namun sayang, di tengah perjalanan pasien meninggal dunia.

