INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Pelajar yang Ditabrak Mobil Innova di Kawasan Taman Indonesia Kaya Meninggal Dunia

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |12:33 WIB
Pelajar yang Ditabrak Mobil Innova di Kawasan Taman Indonesia Kaya Meninggal Dunia
Pelajar yang ditabrak Innova meninggal dunia (Foto : Istimewa)
A
A
A

SEMARANG – Pelajar SMK yang ditabrak mobil Innova H 1149 VZ di Jalan Pandanaran II Semarang Selatan, dekat kawasan Taman Indonesia Kaya (TIK) Kota Semarang, pada Kamis (21/9/2023) pagi, meninggal dunia. Korban meninggal setelah sempat dilarikan ke RS Muhammadiyah Roemani.

Informasi yang dihimpun, korban bernama Muhammad Indrajad Indra Saputra (18) siswa Kelas XII Jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TKJKT) I. Dia seorang paskibra.

Ucapan duka cita di antaranya tersebar dengan tagging @paskahasta yakni Paskibra SMK N 8 Semarang. Pada salah satu unggahannya, korban tampak berfoto bersama 22 siswa lainnya yang 21 di antaranya perempuan. Keterangannya adalah Juara Terbaik Aksi Paskibra Tingkat Kota Semarang 2022.

Korban ketika itu sedang berdiri di pinggir jalan dan ditabrak mobil Innova warna putih yang melaju dari Kawasan GOR Tri Lomba Juang (TLJ) menuju arah Taman Indonesia Kaya (TIK).

Saksi Vita Leni, yang juga sempat ditabrak Innova itu mengatakan dia saat itu mendengar suara keras dari belakang. Saat dia menengok ke belakang ada pelajar terkapar, namun saat hendak menepikan motor akan menolong dia yang ketika itu mengendarai sepeda motor Mio malah ikut ditabrak Innova itu.

Setelah menabrak, Innova oleng ke kanan naik trotoar TIK dan berhenti setelah menghantam sebuah pohon asem peneduh taman. Mobil itu ringsek di bagian depan akibat kecelakaan di jalur yang ketika itu jam ramai pengendara.

