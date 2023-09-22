Angela Tanoesoedibjo Puji Kreatifitas Ibu Rumah Tangga di Surabaya

SURABAYA - Angela Tanoesoedibjo memuji kreatifitas warga Surabaya, terutama ibu rumah tangga yang menekuni usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Angela saat membagikan bantuan 5 kilogram (kg) beras kepada warga yang tinggal di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Kedatangan Angela tersebut disambut antusias warga setempat.

Angela juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga. Terutama para ibu-ibu rumah tangga. Di daerah ini, Angela menemukan fakta unik bahwa, sebagian besar ibu rumah tangga di Kelurahan Nginden Jangkungan merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Mereka semua kreatif berkarya. Ada yang di warung, dan ada yang jualan online. Ada laundry hingga ada yang masak dan dapat banyak sekali pesanan," katanya, Jumat (22/9/2023).