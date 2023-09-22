Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terima KTA Asuransi dan Minyak Goreng dari Perindo, Ketua RT: Aksi Nyata Bisa Lihat Sendiri

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:44 WIB
Terima KTA Asuransi dan Minyak Goreng dari Perindo, Ketua RT: Aksi Nyata Bisa Lihat Sendiri
Aksi nyata Partai Perindo dipuji warga Depok
DEPOK - Bacaleg Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina blusukan sosialisasi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dan membagikan 400 liter minyak goreng kemasan di permukiman padat RT 1 RW 14, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (22/9/2023) sore.

Ketua RT 1 RW 14 Matamin mengatakan bahwa aksi nyata Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil dan kesejahteraan itu dengan membagikan KTA Asuransi dan minyak goreng secara gratis kepada warga. Ia berdoa supaya Perindo dapat menjalankan amanah khususnya aspirasi dari RT 1 RW 14.

"Kalau masalah kenyataan kita bisa lihat sendiri dan kemungkinan ke depannya Insyaallah Partai Perindo bisa menjalankan amanahnya khusus di RT 1 RW 14," kata Matamin kepada wartawan di lokasi.

Ia juga mengucapkan terima kasih karena Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di kertas suara Pemilu 2024 mendatang itu berbagi KTA berasuransi dan minyak goreng kemasan secara gratis.

"Saya sebagai atas nama warga dan lingkungan mengucapkan terima kasih bisa menerima aksi berbagi dari Partai Perindo khususnya di wilayah RT 1 RW 14 kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi dan sumbangsihnya buat masyarakat di RT 1 RW 14," ucapnya.

Matamin berharap supaya Partai Perindo yang diketuai Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Ganjar Pranowo itu dapat mengangkat aspirasi warga dari segi bidang apapun.

"Harapan ke depan kemungkinan saya mendoakan mudah mudahan partai perindo bisa mengangkat aspirasinya dari segi bidang apapun yang nanti beliau berikan khusus di RT 1 RW 14," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
