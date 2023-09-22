Pentagon Kecualikan Operasinya di Ukraina jika Ada Penutupan dari Pemerintah

WASHINGTON - Pentagon akan mengecualikan operasinya di Ukraina jika anggota parlemen tidak menyetujui kesepakatan untuk mendanai pemerintah pada akhir bulan ini. Apabila menyetujui, kegiatan dan pelatihan bagi pasukan Kyiv akan terus berjalan tanpa adanya gangguan.

Pentagon merupakan markas besar Departemen Pertahanan, yang terletak di Arlington County, Virginia.

Washington semakin pasrah terhadap penutupan pemerintahan yang akan terjadi setiap harinya. Saat batas waktu 30 September 2023 semakin dekat, para pemimpin kongres mengalami sedikit kemajuan dalam menggerakkan rencana undang-undang pendanaan sementara untuk menghindari skenario tersebut, dilansir dari POLITICO.

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat mengalami kekacauan pada Kamis (21/9/2023), saat sekelompok garis keras Partai Republik menolak pemungutan suara yang seharusnya bisa menawarkan jalan keluar untuk mendanai pemerintah.

“Sementara itu, apabila anggota parlemen gagal mencapai kesepakatan dan alokasi pemerintah habis, Departemen Pertahanan memutuskan untuk melanjutkan kegiatan yang mendukung Ukraina,” kata juru bicara Departemen Pertahanan Chris Sherwood kepada POLITICO pada hari Kamis (21/9/2023), hanya beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Ketua Gabungan Jenderal Mark Milley dan para pemimpin senior lainnya di Pentagon.

“Operasi Atlantic Resolve adalah kegiatan yang dikecualikan karena adanya kekurangan dana dari pemerintah,” kata Sherwood, mengacu pada operasi yang disebutkan untuk kegiatan Departemen Pertahanan dalam menanggapi invasi Rusia.