HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Amankan Penyuplai Bahan Makanan ke KKB Egianus Kogoya

Fredy Nuboba , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |16:34 WIB
Polisi Amankan Penyuplai Bahan Makanan ke KKB Egianus Kogoya
Penyuplai Bahan Makanan KKB Egianus Kogoya diamankan (Foto: dok polisi)
A
A
A

PAPUA - Satgas Ops Damai Cartenz 2023 dan Satpolair Polres Asmat berhasil mengungkap dan menangkap penyuplai bahan makanan kepada KKB pimpinan Egianus Kogoya, pada Kamis 7 September 2023 lalu.

Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa satu orang yang ditangkap merupakan penyuplai bahan makanan dan penadah dana (uang) dari KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Pelaku YT merupakan simpatisan KKB yang memiliki peran untuk menyuplai bahan makanan kepada kelompok Egianus Kogoya. Pelaku memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai motoris speed di Asmat," kata Faizal, Jumat (22/9/2023).

Satgas Damai Cartenz telah memperoleh informasi dan kemudian membuntutinya saat TY menuju Bank Papua untuk mengambil kiriman uang dari Egianus Kogoya.

Sebelum YT ditangkap oleh petugas dia telah melakukan penarikan uang sebesar Rp100 juta di Bank Papua Asmat dan dari uang tersebu telah melakukan pembelanjaan bahan makanan untuk dibawa ke KKB Egianus Kogoya.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memutus semua logistik maupun senpi dan amunisi yang masuk ke KKB Egianus Kogoya

"Hal tersebut dilakukan agar tidak lagi ada kelompok baru maupun aktivitas KKB," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
