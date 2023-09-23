Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rudal Ukraina Hantam Markas Armada Laut Hitam Rusia di Krimea

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |12:25 WIB
Rudal Ukraina Hantam Markas Armada Laut Hitam Rusia di Krimea
Citra satelit memperlihatkan asap mengepul dari Markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, Krimea menyusul serangan rudal Ukraina, 22 September 2023. (Foto: PLANET LABS PBC via Reuters)
MOSKOW - Setidaknya satu rudal Ukraina menghantam markas besar angkatan laut Laut Hitam Rusia di pelabuhan Sevastopol Krimea pada Jumat, (22/9/2023), dan serangan siber besar mengganggu layanan internet di semenanjung itu, kata para pejabat yang dilantik oleh Rusia.

 BACA JUGA:

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan seorang tentaranya hilang setelah serangan itu, dan merevisi pernyataan sebelumnya bahwa pria tersebut telah terbunuh. Pertahanan udara telah menjatuhkan total lima rudal, kata kementerian itu sebagaiomana dilansir Reuters.

Militer Ukraina membenarkan pihaknya telah menyerang markas armada Laut Hitam Rusia, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. 

“Pada 22 September sekitar pukul 12:00 (0900 GMT) pasukan pertahanan Ukraina berhasil menyerang markas komando armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol yang diduduki sementara,” kata militer Ukraina melalui aplikasi pesan Telegram.

Gubernur Sevastopol yang dilantik Rusia, Mikhail Razvozhayev, melaporkan bahwa layanan darurat telah berhasil mengendalikan api di gedung tersebut.

“Tetapi tahap pekerjaan yang sama pentingnya kini sedang berlangsung secara aktif – menuangkan air ke beberapa bagian bangunan dan membongkar struktur yang rusak,” tulisnya di Telegram.

