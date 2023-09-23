Zelensky: Serangan Balasan Ukraina Akan Berlanjut Sampai Musim Dingin

WASHINGTON - Ukraina akan melanjutkan serangan balasannya terhadap pasukan Rusia selama musim gugur dan musim dingin, kata Presiden Volodymyr Zelensky saat berbicara kepada outlet berita Amerika Serikat (AS) setelah pertemuan di Gedung Putih dan di Capitol Hill, Washington.

Zelensky menegaskan, serangan terhadap garis pertahanan Rusia, yang dimulai pada awal Juni, akan terus berlanjut terlepas dari cuaca, dan mengklaim bahwa pasukan Rusia menginginkan “jeda” dalam pertempuran.

“Kami akan melakukan segalanya untuk tidak berhenti selama hari-hari sulit di musim gugur dengan cuaca yang tidak bagus dan di musim dingin,” kata Zelensky pada Kamis, (21/9/2023), sebagaimana dilansir RT.

Pemimpin Ukraina itu juga berjanji untuk “membebaskan dua kota lagi dari pendudukan,” meskipun ia menolak untuk mengidentifikasi target potensial dan tidak memberikan kerangka waktu.

“Saya tidak akan memberi tahu kota apa, maaf. Jadi kami punya rencananya. Sebuah rencana yang sangat-sangat komprehensif,” klaimnya.

Zelensky selanjutnya berjanji untuk menguasai Bakhmut, yang direbut oleh pasukan Rusia awal tahun ini setelah pertempuran sengit selama berbulan-bulan.