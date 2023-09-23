Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Zelensky: Serangan Balasan Ukraina Akan Berlanjut Sampai Musim Dingin

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |16:25 WIB
Zelensky: Serangan Balasan Ukraina Akan Berlanjut Sampai Musim Dingin
Foto: Reuters.
A
A
A

WASHINGTON - Ukraina akan melanjutkan serangan balasannya terhadap pasukan Rusia selama musim gugur dan musim dingin, kata Presiden Volodymyr Zelensky saat berbicara kepada outlet berita Amerika Serikat (AS) setelah pertemuan di Gedung Putih dan di Capitol Hill, Washington.

Zelensky menegaskan, serangan terhadap garis pertahanan Rusia, yang dimulai pada awal Juni, akan terus berlanjut terlepas dari cuaca, dan mengklaim bahwa pasukan Rusia menginginkan “jeda” dalam pertempuran.

“Kami akan melakukan segalanya untuk tidak berhenti selama hari-hari sulit di musim gugur dengan cuaca yang tidak bagus dan di musim dingin,” kata Zelensky pada Kamis, (21/9/2023), sebagaimana dilansir RT.

Pemimpin Ukraina itu juga berjanji untuk “membebaskan dua kota lagi dari pendudukan,” meskipun ia menolak untuk mengidentifikasi target potensial dan tidak memberikan kerangka waktu.

“Saya tidak akan memberi tahu kota apa, maaf. Jadi kami punya rencananya. Sebuah rencana yang sangat-sangat komprehensif,” klaimnya.

Zelensky selanjutnya berjanji untuk menguasai Bakhmut, yang direbut oleh pasukan Rusia awal tahun ini setelah pertempuran sengit selama berbulan-bulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174535/kereta-5Dla_large.jpg
Stasiun Sumy Diguncang Serangan Rudal Rusia, 1 Tewas dan 30 Warga Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173663/rudal-38DC_large.jpg
Rusia Ancam AS: Pasok Tomahawk ke Ukraina, Eskalasi Perang Pilihan Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173123/ukraina-0SnG_large.jpg
Rusia Hujani Ukraina dengan Ratusan Rudal dan Drone, Polandia Kerahkan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172314/peskov-4nk7_large.jpg
Tolak Klaim Trump soal “Harimau Kertas”, Rusia Tegaskan Perang Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/18/3164632/presiden_rusia_vladimir_putin-12Bu_large.jpg
Putin Siap Bertemu Zelenskiy, tapi Ungkit Masalah Legitimasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157809/viral-Ru9t_large.jpg
Jenderal Tempur Marinir: Satria Kumbara Akan Dipenjara jika Pulang ke Indonesia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement