INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Cegah DBD, Partai Perindo Fogging Perumahan Nuasa Alam Cilebut Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |18:47 WIB
Cegah DBD, Partai Perindo Fogging Perumahan Nuasa Alam Cilebut Bogor
A
A
A

BOGOR - Partai Perindo melakukan fogging di kawasan Perumahan Nuansa Alam Cilebut, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Fogging ini untuk mencegah penyebaran penyakit Deman Berdarah Dengue (DBD).

"Kebetulan kemarin ada kejadian ada warga yang kena DBD di lingkungan Perumahan Nuansa Alam Cilebut ini, sehingga kami dari Partai Perindo ingin mencegah jangan sampai ada korban lagi terkait DBD makanya kita segera melakukan fogging," kata Ketua Bidang Pemuda Profesional DPP Pemuda Perindo, Muhyiddin kepada MNC Portal, Minggu (24/9/2023).

Kata dia, terdapat satu warga yang sempat terkena DBD di perumahan tersebut. Bahkan, di RT lainnya terdapat warga yang terjangkit cikungunya.

"Di sini sendiri ada 1 orang kena DBD, tapi RT sebelah ada yang kena cikungunya dapet informasinya itu. Makanya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan sehingga kita langsung bergerak cepat untuk melakukan fogging sekitar 120 rumah," ungkapnya.

Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga akan melakukan fogging di wilayah lainnya khususnya Cilebut Barat. Sehingga, tidak ada korban lagi akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti.

"Kan ada beberapa RT sebelah juga ada yang kena DBD dan ada info terkena cikungunya, jadi nanti akan kita maping RT mana yang sudah ada korban maka segera akan kita fogging juga," tutup Bacaleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 Partai Perindo itu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
