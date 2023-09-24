Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketua DPW Partai Perindo Jatim Optimis Malang Bisa Raih Kemenangan

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |19:03 WIB
Ketua DPW Partai Perindo Jatim Optimis Malang Bisa Raih Kemenangan
Ketua DPW Partai Perindo Jatim faida (foto: dok MPI/Avirista)
A
A
A

MALANG - Rasa optimisme terpancar dari wajah Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur dr. Faida melihat semangat para kader di rapat konsolidasi. Rapat konsolidasi di Kota Malang memang digelar untuk memantapkan persiapan menjelang Pemilu 2024.

Faida menuturkan, bila antusiasme dan semangat terlihat pada para kader di Kota Malang dan Malang raya pada umumnya. Hal ini menandakan mereka juga bergerak dan berjuang sesuai dengan yang diharapkan.

"Oleh karenanya saya optimis kemenangan pileg 2024 untuk kota malang dan Malang Raya akan membawakan hasil sesuai yang diharapkan," ucap Faida usai menghadiri rapat konsolidasi Partai Perindo Malang, pada Minggu (24/9/2023).

Ia berharap keberadaan para bakal calon legislatif (caleg) yang berkualitas dari Partai Perindo mampu mendongkrak suara partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement