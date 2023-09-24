Ketua DPW Partai Perindo Jatim Optimis Malang Bisa Raih Kemenangan

MALANG - Rasa optimisme terpancar dari wajah Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur dr. Faida melihat semangat para kader di rapat konsolidasi. Rapat konsolidasi di Kota Malang memang digelar untuk memantapkan persiapan menjelang Pemilu 2024.

Faida menuturkan, bila antusiasme dan semangat terlihat pada para kader di Kota Malang dan Malang raya pada umumnya. Hal ini menandakan mereka juga bergerak dan berjuang sesuai dengan yang diharapkan.

"Oleh karenanya saya optimis kemenangan pileg 2024 untuk kota malang dan Malang Raya akan membawakan hasil sesuai yang diharapkan," ucap Faida usai menghadiri rapat konsolidasi Partai Perindo Malang, pada Minggu (24/9/2023).

Ia berharap keberadaan para bakal calon legislatif (caleg) yang berkualitas dari Partai Perindo mampu mendongkrak suara partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.