Perindo Kota Malang Rapat Konsolidasi Atur Strategi Pemenangan Jelang Pemilu 2024

MALANG - Partai Perindo Kota Malang melakukan rapat konsolidasi menjelang Pemilu 2024. Rapat konsolidasi dilakukan di salah satu hotel di kawasan Kota Malang, pada Minggu (24/9/2023).

Pada rapat konsolidasi kali ini setidaknya ada 180 orang hadir dari pengurus DPD Partai Perindo Kota Malang, perwakilan ranting, dan 18 dari 36 bakal calon legislatif (Bacaleg) yang maju dari Partai Perindo di Malang.

Mengangkat tema 'Dengan Semangat Dan Target Pemenangan Menuju Sukses Partai Perindo pada Pemilu Tahun 2024', pada rapat koordinasi kali ini, Ketua DPD Partai Perindo Bidang Hukum Internal Christophorus Taufik dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur dr. Faida.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang, Laily Fitriyah Liza Min Nelly mengungkapkan, target DPD Partai Perindo Kota Malang mampu memperoleh minimal lima kursi, dari lima daerah pemilihan (Dapil). Hal itu dirasa cukup realistis melihat perjuangan dan semangat dari para pengurus serta kader-kader partainya.

"DPC - DPC kita DPC tangguh, ranting saya juga ranting tangguh yang mau berjuang untuk Perindo. Kota malang hari ini harus mendapatkan minimal 5 kursi," kata Laily Fitriyah, ketika sambutan di rapat koordinasi.

Nelly sapaan akrabnya, berharap dengan diperolehnya lima kursi di legislatif mampu mengimplementasikan visi misi partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

"Kalau kursi kita dapatkan, kita akan berperan untuk masyarakat lebih baik lagi. Karena kota malang adalah kota tercinta dan Partai Perindo adalah wadah kendaraan untuk menjalankan kendaraan bagi warga Kota Malang," ujarnya.