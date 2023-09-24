Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Diska Resha Fogging Permukiman Pengadegan Jaksel, Warga Terima Kasih

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |13:47 WIB
Bacaleg Perindo Diska Resha Fogging Permukiman Pengadegan Jaksel, Warga Terima Kasih
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra melakukan fogging di permukiman Pengadegan, Jaksel, Minggu (24/9/2023). (MPI/Ikhsan Permana)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo Sekaligus bakal calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan, Diska Resha Putra, menggelar kegiatan fogging gratis bagi warga di Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu (24/9/2023).

Kegiatan tersebut sangat disambut baik oleh warga sekitar. Warga mengaku sangat terbantu untuk membasmi sarang nyamuk dan mencegah penyebaran penyakit demam berdarah (DBD).

Ketua RT 007 RW 02 Kelurahan Pengadegan, Sadrah Hariana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Partai Perindo khususnya kepada Diska yang telah menggelar kegiatan fogging.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Partai Perindo terutama Bang Diska yang Alhamdulillah kebetulan beliau adalah warga kami yang telah membantu dalam kegiatan pada hari ini yaitu acara fogging untuk meratakan sarang nyamuk yang memang sangat kami butuhkan untuk saat ini," kata pria yang akrab disapa Hari tersebut.

Selama ini, menurut Hari, fogging di wilayahnya hanya dilakukan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Fogging tidak dilakukan rutin, tapi menunggu ditemukan kasus DBD baru pihak Puskesmas bertindak.

"Kami berharap fogging ini dilakukan rutin. Dulu kita pernah punya program tiap bulan, tapi karena terbentur sesuatu hal kendala di biaya juga karena kalau kita pakai swasta kan lumayan harganya dan kita juga warga enggak mungkin kita memberatkan warga untuk nyari ini-itu dananya kita jadi mengandalkan Puskesmas," ujarnya.

"Makanya dengan adanya kegiatan ini kemarin ditawarkan ini (fogging) ya kita terbuka silakan aja demi kepentingan umum," tuturnya.

Warga di Kelurahan Pengadegan mengenal Diska sebagai seorang yang baik dan kalem. Dibesarkan di wilayah tersebut membuat Diska sering berinteraksi dengan warga.

Marali Abdullah misalnya, tokoh masyarakat sekaligus guru ngaji saat Diska masih berusia kecil. Ia mengatakan Diska merupakan sosok yang kalem.

