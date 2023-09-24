Caleg Perindo Jabar Ini Apresiasi Pendidikan Politik Berbalut Kompetisi Mobile Legends di Kota Depok

JAKARTA - Caleg Perindo Provinsi Jawa Barat, dapil VIII, Reno Martin menyampaikan terobosan program Pemuda Perindo Kota Depok yang melaksanakan pendidikan politik kepada anak muda disana. Program yang dibalut dalam bentuk kompetisi e-sports mobile legends Bang Bang tersebut, ia menilai memiliki kesamaan dalam dunia politik.

Reno yang juga merupakan anggota Pemuda Perindo, menjelaskan kompetisi yang digeluti oleh generasi X dan Z tersebut, diselipi pendidikan politik khususnya pada tolak golput dalam pemilu 2024 mendatang.

"Tujuan kegiatan ini, saya lihat sebagai bentuk perkenalan politik agar tidak lagi menjadi objek yang diacuhkan oleh anak muda. Saya disini termasuk memperkenalkan politik itu harus tetap diaspirasikan," ujarnya dikutip, Minggu (24/9/2023).

Banyaknya sikap apatis anak muda atas politik, bagi Reno, perlu didobrak dengan kegiatan yang mengikuti pada kegemaran beserta bakat kalangan Gen Z dan Millenial. Untuk itu, ia mengatakan sportivitas dalam kompetisi e-sports yang diadakan Pemuda Perindo tersebut dapat menginspirasi anak muda dalan menghadap dunia politik ke depannya.

"Mereka ini, anak muda di masa depan, akan beregenerasi menggantikan generasi saya di masa depan. Untuk itu pendidikan politik itu perlu dilakukan sejak dini khususnya pemilih pemula, supaya sikap apatisme ini tidak mengakar hingga merugikan bangsa dan negara," pungkasnya.