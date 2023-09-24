Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Jabar Ini Apresiasi Pendidikan Politik Berbalut Kompetisi Mobile Legends di Kota Depok

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |10:55 WIB
Caleg Perindo Jabar Ini Apresiasi Pendidikan Politik Berbalut Kompetisi Mobile Legends di Kota Depok
Perindo gelar kompetisi Mobile Legends (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo Provinsi Jawa Barat, dapil VIII, Reno Martin menyampaikan terobosan program Pemuda Perindo Kota Depok yang melaksanakan pendidikan politik kepada anak muda disana. Program yang dibalut dalam bentuk kompetisi e-sports mobile legends Bang Bang tersebut, ia menilai memiliki kesamaan dalam dunia politik.

Reno yang juga merupakan anggota Pemuda Perindo, menjelaskan kompetisi yang digeluti oleh generasi X dan Z tersebut, diselipi pendidikan politik khususnya pada tolak golput dalam pemilu 2024 mendatang.

"Tujuan kegiatan ini, saya lihat sebagai bentuk perkenalan politik agar tidak lagi menjadi objek yang diacuhkan oleh anak muda. Saya disini termasuk memperkenalkan politik itu harus tetap diaspirasikan," ujarnya dikutip, Minggu (24/9/2023).

Banyaknya sikap apatis anak muda atas politik, bagi Reno, perlu didobrak dengan kegiatan yang mengikuti pada kegemaran beserta bakat kalangan Gen Z dan Millenial. Untuk itu, ia mengatakan sportivitas dalam kompetisi e-sports yang diadakan Pemuda Perindo tersebut dapat menginspirasi anak muda dalan menghadap dunia politik ke depannya.

"Mereka ini, anak muda di masa depan, akan beregenerasi menggantikan generasi saya di masa depan. Untuk itu pendidikan politik itu perlu dilakukan sejak dini khususnya pemilih pemula, supaya sikap apatisme ini tidak mengakar hingga merugikan bangsa dan negara," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement