INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Pemuda Perindo Kota Depok Gelar Turnamen e-Sports Mobile Legends Bang Bang

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:49 WIB
Pemuda Perindo Kota Depok Gelar Turnamen e-Sports Mobile Legends Bang Bang
Turnamen Mobile Legends. (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - DPD Pemuda Perindo Kota Depok menggelar turnamen kompetisi e-sports mobile legends Bang Bang di Interaksi Space, Jalan Margonda Raya No.15 A, Kota Depok, Jawa Barat.

Pagelaran turnamen game gawai telepon genggam tersebut diselenggarakan dalam dua hari, terhitung sejak pukul 10.00 hingga 18.00 WIB, pada Sabtu ini (23/9/2023) dan Minggu besok (24/9/2023). 

Ketua DPD Pemuda Perindo Kota Depok, Mohammad Alfan menyampaikan kegiatan turnamen Mobile Legends ini dihelat guna menyasar pemilih pemula, yakni generasi Z dan Millenial, yang gemar menggeluti dunia olahraga elektronik kompetitif, agar mendapatkan kegiatan yang positif. 

Pelatihan UMKM, DPW Perindo DIY: Semoga Peserta Bisa Buka Usaha Sendiri 

"Kegiatan ini kita bentuk sebagai wadah pemuda untuk ikut melatih sportivitas, sebagaimana anak muda ini dapat menerima kemenangan atau kekalahan. Kita ingin mendukung semangat sportivitas tersebut melalui kompetisi ini," ujar Alfan saat ditemui di lokasi, Sabtu (23/9/2023). 

Bacaleg Perindo untuk Dapil II Beji, Cinere dan Limo itu menyampaikan kegiatan kompetisi tersebut juga dimaksudkan agar menjadi kanal pendidikan politik bagi pemilih pemula, khususnya menghadapi pemilu 2024. 

Telusuri berita news lainnya
