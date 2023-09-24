Ini Alasan DPD Pemuda Perindo Kota Depok Gelar Kompetensi Mobile Legends

DEPOK - Ketua DPD Pemuda Perindo Kota Depok, Mohammad Alfan menyampaikan kegiatan turnamen Mobile Legends ini dihelat guna menyasar pemilih pemula, yakni generasi Z dan Millenial, yang gemar menggeluti dunia olahraga elektronik kompetitif, agar mendapatkan kegiatan yang positif.

"Kegiatan ini kita bentuk sebagai wadah pemuda untuk ikut melatih sportivitas, sebagaimana anak muda ini dapat menerima kemenangan atau kekalahan. Kita ingin mendukung semangat sportivitas tersebut melalui kompetisi ini," ujar Alfan saat ditemui di lokasi.

Bacaleg Perindo untuk Dapil II Beji, Cinere dan Limo itu menyampaikan kegiatan kompetisi tersebut juga dimaksudkan agar menjadi kanal pendidikan politik bagi pemilih pemula, khususnya menghadapi pemilu 2024.

"Jadi kita juga mengedukasi dalam dunia politik ini kepada anak-anak muda ini, agar kecenderungan mereka yang apatis terhadap pilihan politik, dapat pelan-pelan hilang. Karena suka tidak suka, anak muda diharapkan menjadi penentu pilihan berjalannya politik bangsa kita ke depan," pungkasnya.

Sekadar informasi, DPD Pemuda Perindo Kota Depok menggelar turnamen kompetisi e-sports mobile legends Bang Bang di Interaksi Space, Jalan Margonda Raya No.15 A, Kota Depok, Jawa Barat. Pagelaran turnamen game gawai telepon genggam tersebut diselenggarakan dalam dua hari, terhitung sejak pukul 10.00 hingga 18.00 WIB, pada Sabtu kemarin (23/9/2023) dan Minggu ini (24/9/2023).

Kompetensi Mobile Legends yang dihelat Pemuda Perindo Kota Depok ini dihadiri oleh 32 tim, yang terdiri dari pemilih pemula, dengan masing-masing anggota tim berjumlah 6-7 orang. Tercatat sekitar kurang lebih 220 orang, antusias mengikuti kompetisi tersebut terutama sebagai ajang edukasi politik dan silaturahmi bersama.

(Awaludin)