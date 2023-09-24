Ketua DPP Perindo Ingatkan Pentingnya Peran Saksi di Konsolidasi DPD Kota Malang

MALANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal Christophorus Taufik menyebut pentingnya konsolidasi menjelang Pemilu 2024. Sebab tahun 2024 tinggal menghitung hari dan diperlukan persiapan yang matang untuk menyongsongnya.

"2024 tinggal beberapa saat lagi, dibilang deket ya dekat, dibilang masih jauh ya jauh, yang penting konsolidasi hari ini menandakan bahwa Malang tidak pernah hilang semangatnya," kata Christophorus Taufik, usai konsolidasi di salah satu hotel di Kota Malang, pada Minggu (24/9/2023).

Christ, sapaan akrabnya juga memberikan arahan mengenai proses perekrutan saksi untuk di tempat pemungutan suara (TPS) harus dimulai saat ini. Sebab keberadaan saksi disebut penting untuk mengamankan suara partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.

"Untuk saksi memang harus bergerak mulai sekarang, jadi rekrutmen harus mulai bergerak, terus acara struktural saksi juga harus mulai dijalankan sekarang," tutur pria yang juga maju sebagai bakal caleg Daerah Pemilihan (Dapil) Malang raya ini.