Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pencuri Kabel Travo PLN di Kolaka Timur Ditangkap, Dua Orang Masih Buron

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |19:01 WIB
Pencuri Kabel Travo PLN di Kolaka Timur Ditangkap, Dua Orang Masih Buron
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

KOLAKA TIMUR - Satu dari tiga pelaku pencurian kabel travo PLN di Kelurahan Woitombo, Desa Nelombu Kecamatan Mowewe dan Desa Simbune Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil dibekuk polisi pada pukul 11.30 Wita, Minggu (24/9/2023). Dua orang lainnya masih buron dan masih dalam pengejaran pihak berwajib.

Kasubsi PIDM Humas Polres Koltim, Aipda Pendi Palintin mengatakan, satu pelaku bernama Akbar (30), warga Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Ia dibekuk tim Rajawali Resmob Polres Koltim di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.

"Penangkapan dipimpin langsung Ipda Ramadhan dan Ipda Hendra bersama jajaran Sat Reskrim. Identitas kedua DPO lainya telah dikantongi," ujarnya.

Kedua DPO dikemukakan bernama Supri dan Rustam alias Aco. Berdasarkan informasi terakhir, keberadaan pelaku terdeteksi di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement