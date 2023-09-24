5 Fakta Walpri Kapolda Kaltara Tewas dengan Luka Tembak Tembus Jantung dan Paru-Paru

SEMARANG – Pengawal Pribadi (Walpri) Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya, Brigadir Polisi (Brigpol) Setyo Herlambang ditemukan tewas di kamarnya di rumah dinas Kapolda Kaltara pada Jumat (22/9/2023) sekira pukul 13.00 WITA. Hasil autopsi mendapati luka tembak tembus jantung dan paru-paru.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Diduga Kelalaian

Polda Kaltara melakukan penyelidikan dan menyebut ada kelalaian yang dilakukan korban saat membersihkan senjata api (senpi) jenis pistol.

Di sebelah jenazah ada senpi jenis HS teregister organik Polri. Malam harinya jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Kaltara di Tarakan untuk visum luar.

2. Jabatan Korban

Jabatan korban sendiri adalah Banit II Subdetasemen Gegana Satbrimob Polda Kaltara. Sebelumnya pernah bertugas di Polda Kaltim, setelah Polda Kaltara dibentuk korban berpindah tugas di sana menjadi Walpri Kapolda Kaltara

3. Penyebab Kematian

Penyebab Brigpol Setyo meninggal karena pendarahan hebat setelah luka tembak menembus paru-paru dan jantungnya.

Kesimpulan ini didapat setelah jenazah korban dilakukan autopsi di Instalasi Kedokteran Kepolisian (Dokpol) kompleks RS Bhayangkara Semarang, Sabtu (23/9/2023) siang.