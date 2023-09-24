Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Nahas! Hendak Tolong Teman, 3 Pelajar di Luwu Tewas Tenggelam

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |23:56 WIB
Nahas! Hendak Tolong Teman, 3 Pelajar di Luwu Tewas Tenggelam
Tiga pelajar tewas tenggelam di Sulsel (Foto: Ist)
A
A
A

LUWU – Nasib tragis dialami tiga pelajar di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketiganya ditemukan tak bernyawa usai tenggelam di sungai bekas galian di Dusun Gerumbul Selatan, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Minggu, (24/9/2023).

Ketiga pelajar malang itu bernama Fatir, alamat Desa Pelalan, Malik pelajar asal Desa Wiwitan dan Adit, asal Desa Setiarejo, ketiganya berasal dari Kecamatan Lamasi.

Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Erwin menjelaskan kronologi kejadian menurut teman korban, bahwa sebelumnya korban bersama teman-temannya berekreasi di tepi Sungai Lamasi.

“Sesudah mereka makan, Adit (korban) turun ke sungai untuk mandi. Namun, tiba-tiba saja korban tenggelam. Melihat rekannya tenggelam, Fatir dan Malik (korban), turun ke sungai hendak membantu,” katanya, Minggu (24/9/2023).

Namun, keduanya juga turut tenggelam, sehingga teman-teman korban yang lain, berteriak meminta pertolongan ke warga sekitar. “Saat ketiga korban ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia," ujarnya.

