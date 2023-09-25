Targetkan Kemenangan di Pileg 2024, Caleg RPA Perindo Diminta Turun ke Akar Rumput

JAKARTA - Ketua DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jeannie Latumahina meminta seluruh Calon Legislatif (Caleg) untuk turun ke akar rumput dan memiliki saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal tersebut ia sampaikan dalam Pengarahan DPP RPA Perindo kepada semua caleg dari RPA Perindo dan Pengurus RPA Perindo se-Jabodetabek di Kantor Pusat RPA Perindo, Gedung MNC Tower, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Jeannie menyebutkan rapat konsolidasi tersebut dimaksudkan untuk memenangkan Partai Perindo di Pileg 2024.

"Target dapil kita masing-masing harus mendata jumlah TPS, caleg harus sudah memetakan TPS masing-masing di dapilnya. Caleg harus turun ke akar rumput," ujar Jeannie.

Ia menyebutkan ada dua hal terkait saksi per TPS yakni perhitungan suara terbanyak dan terendah.

"Bapak ibu harus matang memetakan per TPS. Waktu kita tinggal sedikit. Bapak ibu harus tahu di dapil ada berapa TPS, jumlah pemilih keseluruhan. Kita kerja harus memiliki target," kata dia.

Jeannie meminta para Calon Legislatif untuk bekerja keras turun di lapangan.