5 Fakta Kecelakaan Maut di Exit Tol Bawen, Korban Tewas Bertambah

KECELAKAAN lalu lintas maut yang terjadi di exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jateng, pada Sabtu 23 September 2023 petang, diduga karena sebuah truk mengalami rem blong.

Truk tersebut menghantam secara beruntun 13 kendaraan, terdiri 4 mobil dan 9 sepeda motor, menyebabkan 4 korban tewas dan 9 luka. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kronologi Kecelakaan

Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto menyebut, kronologi insiden itu bermula truk nomor polisi AD 8911 IA dikemudikan Agus Riyanto (44) warga Klepu Krajan RT03/RW01, Klepu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jatim melaju dari Ungaran ke Salatiga alias utara ke selatan.

“Sampai di traffic light Exit Tol Bawen di Gardu 04 tiba-tiba truk mengalami rem blong. Truk kemudian menabrak 4 mobil dan 9 sepeda motor. Tiga korban meninggal dunia, sembilan luka-luka,” katanya.

Insiden terjadi pukul 18.34 WIB. Kabid Humas Polda Jateng menambahkan kerugian material ditaksir Rp90juta.

2. Polda Jateng Turunkan Tim TAA

Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng menurunkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA) untuk menyelidiki insiden kecelakaan maut di exit Tol Bawen yang menewaskan 3 orang, Sabtu (23/9/2023) petang.

Direktur Lantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryonugroho mengatakan insiden itu diduga karena truk tronton dari arah Ungaran ke Salatiga mengalami rem blong.