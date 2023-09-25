Kondisi Guru Madrasah Dibacok Siswa di Demak Berangsur Membaik

DEMAK – Kondisi Ali Fatkhur Rohman guru MA Yasua yang dibacok muridnya sendiri di Kabupaten Demak, membaik. Dia masih dirawat intensif di IGD RSUP dr Kariadi Semarang.

“Alhamdulillah, informasi dari Kepala Desa Pilang Wetan, perkembangan korban sangat baik setelah dirujuk di RSUP dr Kariadi Semarang, korban saat ini sudah dapat diajak komunikasi,” kata Kapolres Demak AKBP M. Purbaya pada keterangan tertulisnya, Senin (25/9/2023) malam.

Sementara terkait pelaku, yakni MAR siswa kelas XII MA tersebut, masih diburu petugas. “Pelaku masih dalam pelarian,” sambungnya.

Kepala Kantor Kemenag Demak Afief Mundzir senada dengan Kapolres. Menurutnya, korban sudah mulai sadarkan diri. “Meski dengan suara pelan, beliau bisa diajak komunikasi,” kata dia.

Menurutnya, korban sudah mendapatkan tindakan medis, lukanya sudah dijahit. Dia menambahkan, karena insiden ini terjadi di institusi madrasah dan pada jam belajar mengajar, maka segala pembiayaan rumah sakit menjadi tanggung jawab Kemenag Kabupaten Demak, hingga proses pemulihan dan normal kembali.